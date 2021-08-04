Malatya'da jandarma orman denetimlerini sürdürdü

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri olası yangınlara karşı ormanlık alanlardaki denetimlerini gece de sürdürdü.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri olası yangınlara karşı ormanlık alanlardaki denetimlerini gece de sürdürdü.

Ekipler, kentin farlı bölgelerinde bulunan ormanlık alanları 24 saat aralıksız denetliyor.

Gece, ormanlık alanlarda araçla ve yaya olarak devriye gezen jandarma, şüpheli gördükleri araçları durdurarak, arama yapıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş