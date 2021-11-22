Malatya'da iki yaban keçisini kaçak avlayan 4 kişiye 127 bin 526 lira ceza - Haberler
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Malatya'da iki yaban keçisini kaçak avlayan 4 kişiye 127 bin 526 lira ceza

AA / Ayhan İşcen - Haberler | Güncel
Malatya'da iki yaban keçisini kaçak avlayan 4 kişiye 127 bin 526 lira ceza

Malatya'nın Darende ilçesinde iki yaban keçisini kaçak avlayan 4 kişiye 127 bin 526 lira ceza uygulandı.

MALATYA (AA) - Malatya'nın Darende ilçesinde iki yaban keçisini kaçak avlayan 4 kişiye 127 bin 526 lira ceza uygulandı.

İlçe kırsalında bulunan Karabacak Mahallesi Peteklik mezrasında kaçak avlanıldığı ihbarı üzerine jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri bölgede çalışma gerçekleştirdi.

Arazide arama yapan ekipler, 4 kaçak avcıyı avladıkları anne ve yavru yaban keçisiyle suçüstü yakaladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak avcılara 127 bin 526 lira ceza uygulandı.

Jandarma tarafından yasal işlem başlatılarak serbest bırakılan zanlılardan ele geçirilen yaban keçileri ile tüfeklere el konuldu.

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AA / Ayhan İşcen - Son Dakika Haberleri

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