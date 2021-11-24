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Malatya'da iki ayrı kaza: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Malatya'da iki ayrı kaza: 2 yaralı

Malatya'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

MALATYA (İHA) - Malatya'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametinden gelen 01 C 4515 plakalı sürücüsü öğrenilemeyen otomobil Çöşnük Kavşağı mevkiinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki trambüs direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan araç yan yatarken, sürücü hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralı olan sürücüye ambulansta müdahale edildi.

Turgut Temelli Caddesi üzerinde meydana gelen ikinci bir trafik kazasında ise 44 ACK 056 plakalı Opel Marka bir otomobilin çarptığı yaya yaralandı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken kazalarla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

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