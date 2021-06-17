Malatya'da İBB Başkanı İmamoğlu'na yoğun ilgi! Karşılama töreni mitinge dönüştü
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Malatya'da İBB Başkanı İmamoğlu'na yoğun ilgi! Karşılama töreni mitinge dönüştü

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın davetiyle geldiği Malatya'da yoğun ilgiyle karşılaştı, karşılama mitinge dönüştü.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Malatyalı olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın davetiyle seçim sürecinde verdiği sözü tutarak Malatya'yageldi. Havaalanından itibaren yoğun bir ilgiyle karşılanan İmamoğlu, Battalgazi'deki CHP Malatya İl Başkanlığı önünde kendisini bekleyen Malatyalılara seslendi.

İmamoğlu'na Malatya gezisinde; Ağbaba ile birlikte CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, milletvekilleri Abdurrahman Tutdere, Gürsel Erol, Polat Şaroğlu ile CHP PM üyesi Eren Erdem ve Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi eşlik etti.

"İMAMOĞLU, HER TÜRLÜ BASKIYA RAĞMEN HİZMET EDİYOR"

İmamoğlu'na teşekkür eden Ağbaba, "O, İstanbul seçimlerini kazanarak, İstanbul'da Millet İttifakı'nın bayrağını dikerek; sadece İstanbul'a değil, Türkiye'ye umut oldu. Verdiği mesaj açıktı: 'Türkiye, birden büyüktür. Türkiye, bir kişiden ibaret değildir' dedi. Şimdi de her türlü baskıya rağmen, boyun eğmeyerek, diz çökmeyerek 16 milyonluk İstanbul'a ayırmadan hizmet ediyor. Seçimlerde verdiği sözü yerine getirip aramızda olan Ekrem İmamoğlu'na Malatyalılar adına şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

İMAMOĞLU: "ALLAH'INA KURBAN MALATYA"

Ağbaba'nın ardından konuşan İmamoğlu, alanda toplanan Malatyalıları, "Allah'ına kurban Malatya" sözleriyle selamladı. Yarın Gaziantep'te olacaklarını söyleyen İmamoğlu, "Gaziantep'te, 3 gün Türkiye'nin yerel yönetimler değişimine nasıl imza attığımızı ve nasıl güçlü bir yol yürüyeceğimizi, çok kıymetli Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde konuşacağız" bilgisini paylaştı.

İNÖNÜ VE ÖZAL'I UNUTMADI

İmamoğlu konuşmasında, her ikisi de Malatyalı olan merhum Cumhurbaşkanları İsmet İnönü ve Turgut Özal'ı andı. AKP'li Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın kendisini aradığını, il dışında olduğunu aktardığını ve kendisine "Hoş geldiniz" dediğini paylaşan İmamoğlu, "Burada olmadığı için buluşamıyoruz. Kendisine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Malatya'da İBB Başkanı İmamoğlu'na yoğun ilgi! Karşılama töreni mitinge dönüştü

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