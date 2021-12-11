Malatya'da hafif ticari aracın takla atması sonucu 3 kişi yaralandı - Haberler
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Malatya'da hafif ticari aracın takla atması sonucu 3 kişi yaralandı

Malatya'da hafif ticari aracın takla atması sonucu 3 kişi yaralandı
AA / Kadir Aydın - Haberler | Güncel

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, hafif ticari aracın takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

DOĞANŞEHİR, MALATYA (AA) - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, hafif ticari aracın takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

A.K. yönetimindeki 09 YJ 865 plakalı hafif ticari araç, Zerenler mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Yaralanan sürücü ile R.K. ve S.Ö, 112 Acil Servis ekiplerince Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada müdahaleleri yapılan yaralılar, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Malatya'da hafif ticari aracın takla atması sonucu 3 kişi yaralandı

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AA / Kadir Aydın - Son Dakika Haberleri

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