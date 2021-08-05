Malatya'da güzellik merkezinden engelli kızlara ücretsiz hizmet
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Malatya'da güzellik merkezinden engelli kızlara ücretsiz hizmet

Malatya'da güzellik merkezinden engelli kızlara ücretsiz hizmet
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Malatya'da güzellik merkezi işleten Ayten Ciğerci, "Mutlulukta Engel Tanımıyoruz" sloganıyla hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesiyle engellilere ücretsiz hizmet veriyor.

Malatya'da güzellik merkezi işleten Ayten Ciğerci, "Mutlulukta Engel Tanımıyoruz" sloganıyla hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesiyle engellilere ücretsiz hizmet veriyor.

Ciğerci, gazetecilere, 10 yıldır sektörde hizmet verdiğini söyledi.

Engelli kızların bazılarının kendi öz bakımlarını yapmada yetersiz kalabildiğini belirten Ciğerci, "Engelli kızlarımızın öz bakım becerileri konusunda yetersiz olabileceğinin düşündük. Onlara bir nebze de olsa yardımcı olmak için böyle bir proje başlattık." diye konuştu.

Ciğerci, alilerin sosyal medya üzerinden kendisine ulaşarak, randevu alabileceğini bildirerek, her yaş grubundan engelli kızların kampanyadan yararlanabileceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Ümit Dündar Süleyman Soylu Fahrettin Altun Jülide İskenderoğlu
Magazin Hande Erçel Gülben Ergen Aleyna Tilki Şahan Gökbakar
Spor Ali Koç Mete Gazoz Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Malatya'da güzellik merkezinden engelli kızlara ücretsiz hizmet - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 13:17:09. #1.15#

title