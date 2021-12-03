Malatya'da terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Malatya'da terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

AA / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel
Malatya'da terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Malatya'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si cezaevine gönderildi.

MALATYA (AA) - Malatya'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'ya eleman kazandıran şüphelilere yönelik operasyonda yakalanan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldığı hakimlikçe "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanırken, 1 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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AA / Volkan Kaşik - Son Dakika Haberleri

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