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Malatya'da esrar ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Malatya'da esrar ele geçirildi

Malatya'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda pencere PVC'leri arasına gizlenmiş 69 paket halinde 12 kilo 550 gram esrar maddesi ele geçirildi.

MALATYA (İHA) - Malatya'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda pencere PVC'leri arasına gizlenmiş 69 paket halinde 12 kilo 550 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekiplerince uyuşturucu sevkiyatını önleme kapsamında yapılan çalışmalarda uygulama noktasında durdurulan bir kamyonda yapılan aramada, pencere PVC'leri içerisine gizlenmiş vaziyette, 69 paket halinde 12 kilo 550 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Konuyla ilgili bir şahsa işlem yapıldı. - MALATYA

Malatya'da esrar ele geçirildi

Malatya'da esrar ele geçirildi

Malatya'da esrar ele geçirildi

Malatya'da esrar ele geçirildi

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