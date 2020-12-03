Engelli gencin polis telsizinde anons geçme hayali gerçek oldu
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Engelli gencin polis telsizinde anons geçme hayali gerçek oldu

03.12.2020 21:09 | Son Güncelleme: 03.12.2020 21:41

Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, makam aracında polisleri çok seven ve polislere sürekli çizdiği resimleri hediye eden Halil İbrahim İlkim isimli engelli gence polis telsizinden anons yapma hayalini gerçekleştirdi.

Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, makam aracında polisleri çok seven ve polislere sürekli çizdiği resimleri hediye eden Halil İbrahim İlkim isimli engelli gence polis telsizinden anons yapma hayalini gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından gencin anons yapma anını paylaştı.

Görüntülerde İl Emniyet Müdürü Dağdeviren telsizden haber merkezinde "Malum bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, yanımda Halil İbrahim kardeşimiz var, teşkilatımıza bir mesajı var." şeklinde anons yaptı.

Halil İbrahim İlkim ise telsizden, "Polisleri çok seviyorum. İyi görevler" anonsu yapıyor.

Haber merkezinden ise "Türk polis teşkilatı olarak bizler de sizleri seviyoruz. Teşekkür ederim sağ ol Halil İbrahim." anonsu yapıldı.

Anonsun ardından ise Halil İbrahim İlkim ise ellerini birleştirerek yaşadığı sevinci gösteriyor.

Dağdeviren' daha sonda bir alışveriş merkezinde engellilere empatiyle bakılabilmesi için oluşturulan parkurda, gözünü bir bantla bağlayarak, bir değnek yardımı ile yürümeye çalıştı.

Yine tekerlekli sandalye kullanarak, parkuru geçmeye çalıştı.

Alınan bilgiye göre Dağdeviren, polislik mesleğini çok seven ve çizdiği resimleri kendisi ile polislere hediye olarak gönderen engelli Halil İbrahim İlkim'i engelliler günü dolayısıyla ziyaret ediyor.

İlkim, çizdiği polis şapkası resmini Dağdeviren'e hediye etti, Dağdeviren'de İlkim'e hediye veriyor.

Akabinde Dağdeviren, makam aracıyla İlkim'i kent merkezinde gezdirdiği esnada İlkim'in polis telsizinde konuşma hayalini gerçekleştiriyor.

Engelli gencin polis telsizinde anons geçme hayali gerçek oldu
Engelli gencin polis telsizinde anons geçme hayali gerçek oldu
Engelli gencin polis telsizinde anons geçme hayali gerçek oldu
Engelli gencin polis telsizinde anons geçme hayali gerçek oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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