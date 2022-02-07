Malatya'da düzenlenen kurs programında geri dönüşüme katkı sağlanıyor

Açılan kursta geri dönüşüme katkı sunulduğunu belirten Tecde Mahalle Muhtarı Ali Yiğit, " Önceki dönemlerde dikiş nakış kursu olarak kullanılan alanı değerlendirip, yeni makinalar getirerek 25'e yakın bayanımızın kurslara katılmaları sağlandı. Bu kurslar sayesinde kursiyerlerimiz aile bütçelerine katkı sağlamaktalar. Yaptıkları çalışmalarla birlikte geri dönüşüme katkı sunmaları da ayrıca önemlidir. Atılacak bir şeyin tekrardan ekonomiye kazandırılması değer verilecek bir çalışmadır. Bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve çalışmaları yapan bayanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Tecde Kültür Merkezi'nin bir kısmının bayanlara yönelik kurs merkezi olarak düzenlendiğini belirten Başkan Gürkan, "Büyükşehir Belediyemizin Tecde Kültür Merkezinin bir kısmını kadınlarımıza ayırması ve kadınlarımızın geri dönüşüm çalışmaları ve yaptıkları siparişlerle birlikte eski ürünleri yeni hale getirerek tekrar insanların kullanımına sunulması noktasında yapmış oldukları çalışmaları gördük.Ben kadınlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah kadınlarımız hem yeni işler öğrenecekler hem yeni ürünler ortaya koyacaklar hem de aile geçimleri için çalışmış olacaklar. Kadınlarımız ayrıca toplumsal sorumlulukları neticesinde toplumsal olan görevlerini de en güzel şekilde ifade edecekler. Çalışmalarımızın Tecde mahallemize ve kadınlarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

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