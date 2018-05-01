Malatya'da Dolu Etkili Oldu

Malatya'da aniden bastıran dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde öğle saatlerinde başlayan sağanak yerini doluya bıraktı. Yaklaşık 10 dakika boyunca etkili olan dolu ve daha sonra devam eden sağanak nedeniyle ulaşımda aksamalara yol açtı.

Şiddetli dolu nedeniyle Milli Egemenlik Caddesi'ndeki Şehit Üsteğmen Selim Keskinkılıç alt geçidi trafiğe kapandı. Yağış sonrası alt geçit içerisinde yaklaşık bir metre yüksekliğinde dolu taneleri birikti.

Malatya Büyükşehir Belediye ekipleri, iş makineleriyle alt geçit içerisine biriken dolu tanelerini kamyonlarla tahliye ediyor. Ekipler, alt geçidi trafiğe açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Sağanak ve dolu sonrası bazı binaların giriş katlarındaki daireleri ve iş yerlerini su bastı. Buralarda biriken sular, itfaiye ekipleri ve vatandaşlarca tahliye edilmeye çalışıldı.