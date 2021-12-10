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Malatya'da dolandırdı, Adana'da yakalandı

Malatya'da dolandırdı, Adana'da yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da bir şahsı, telefonda kendisini polis olarak tanıtan ve dolandırıcılık yapan şahıs Adana'da yakalandı.

MALATYA (İHA) - Malatya'da bir şahsı, telefonda kendisini polis olarak tanıtan ve dolandırıcılık yapan şahıs Adana'da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Fatih Mahallesi'nde, telefonda kendisini polis olarak tanıtan şüpheli şahsın müşteki N.G. isimli şahsa ait, 12 bin TL ve 20 gram ağırlığında 4 adet bilezik olmak üzere toplam 70 bin TL tutarındaki para ve altınları elden teslim alması sonucu nitelikli dolandırıcılık olayı meydana geldi. Olay sonrasında polis tarafından yapılan kamera ve diğer çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştiren şüphelinin R.F.K. isimli şahıs olduğu ve şahsın Adana'da ikamet ettiği tespit edildi.

Adana'da gözaltına alınan şahıs, yapılan işlemlerinin ardından getirildiği Malatya'da çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA

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