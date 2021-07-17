Malatya'da belediye otobüsleri bayramın 1'inci ve 2'inci günü ücretsiz
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Malatya'da belediye otobüsleri bayramın 1'inci ve 2'inci günü ücretsiz

Malatya'da belediye otobüsleri bayramın 1'inci ve 2'inci günü ücretsiz
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Malatya Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma hizmetleri veren otobüs ve trambüsler Kurban Bayramı'nın 1. ve 2. günü vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti verecek.

Malatya Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma hizmetleri veren otobüs ve trambüsler Kurban Bayramı'nın 1. ve 2. günü vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti verecek.

20 - 23 Temmuz 2021 Tarihleri arasında kutlanacak olan Kurban Bayramının 1. ve 2. günü vatandaşların eş, dost, akraba ve mezarlık ziyaretlerini huzur içerisinde yapmaları için Belediye otobüsleri tüm hatlarda ücretsiz hizmet verecek.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Pandemi sebebi ile geçtiğimiz Ramazan Bayramında eş dost akraba ziyaretini gerçekleştiremeyen vatandaşlarımızın; Kurban Bayramında bayramlarını mutlu ve huzurlu bir şekilde geçirmeleri için sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda Kurban Bayramının 1. ve 2. günü araçlarımız tüm hatlarımızda vatandaşlarımıza ücretsiz hizmet verecektir" dedi.

Ayrıca 19 Temmuz 2021 Pazartesi Arefe günü de MOTAŞ tarafından Şehir Mezarlığı ile Alibaba ve Karababa mezarlıklarına ek seferler konulacak. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Malatya'da belediye otobüsleri bayramın 1'inci ve 2'inci günü ücretsiz - Haberler
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