Malatya'da bandrolsüz 4 bin 632 kitap ele geçirildi - Haberler

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Malatya'da bandrolsüz 4 bin 632 kitap ele geçirildi

AA, Orhan Yoldaş - Güncel
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Malatya'da bandrolsüz 4 bin 632 kitap ele geçirildi

Malatya'da 4 bin 632 bandrolsüz kitap ele geçirildi.

MALATYA (AA) - Malatya'da 4 bin 632 bandrolsüz kitap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na muhalefet kapsamında Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlilerince denetim yapıldı.

Ekipler kontrollerde, 38'i toplatma kararı bulunan olmak üzere 4 bin 632 kitap ele geçirdi.

AA / Orhan Yoldaş - Güncel

Muhalefet, Malatya, Kitap, Güncel, Haberler

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