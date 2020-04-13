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Recep Tayyip Erdoğan, Süleyman Soylu, Malatya, Güncel

Malatya'da Bakan Soylu için koç kesildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görevinden istifa ettiğini duyurmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istifayı kabul etmemesi Malatya'da sevinçle karşılandı.

13.04.2020 16:01 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:02
Malatya'da Bakan Soylu için koç kesildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görevinden istifa ettiğini duyurmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istifayı kabul etmemesi Malatya'da sevinçle karşılandı. İş adamı Mustafa Kırteke tarafından 2 koç kesildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında geçtiğimiz Cuma günü 30 büyükşehir ve Zonguldak için 2 günlük sokağa çıkma yasağının açıklanmasının ardından özellikle büyükşehirlerde istenmeyen görüntüler yaşanması üzerine "Gayretle ve titizlikle yürütülen bir süreçte, tamamen salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma kararının uygulanmasının sorumluluğu, her yönüyle şahsıma aittir. Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum" diyerek akşam saatlerinde istifasını açıkladı.

İstifasının ardından özellikle sosyal medyada Soylu'ya görevi bırakmaması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da istifayı kabul etmemesi yönünde paylaşımlar yapıldı. Saatler sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Süleyman Soylu'nun istifasını uygun bulmadığı açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istifayı kabul etmemesi Malatya'da büyük sevinçle karşılanırken, iş insanı Mustafa Kırteke tarafından iki koç kesildi. Burada bir açıklama yapan Kırteke, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun istifasının kabul etmeyerek göreve devam kararı verdi. Allah'a şükürler olsun. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu kararı biz Malatyalıları ziyadesiyle memnun ederken,birbirlerini tebrik eden FETÖ'cüler ve PKK yandaşlarının sevinç çığlıklarını boşa çıkarmıştır. Şimdi birlik ve dirlik zamanı. Şimdi zahiri ve batini virüslere karşı milli mücadele zamanı" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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