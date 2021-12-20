Malatya'da aranan 73 şüpheli yakalandı

MALATYA (AA) - Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 73 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir hafta içerisinde yaptıkları uygulamalarda, haklarında yakalama kararı bulunan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 73 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlılar, yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

AA / Volkan Kaşik - Son Dakika Haberleri

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