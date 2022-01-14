Malatya'da 71 kilo esrar yakalandı - Haberler
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Malatya'da 71 kilo esrar yakalandı

Malatya'da 71 kilo esrar yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da polis tarafından düzenlenen operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık bir milyon TL olan 71 kilo esrar geçirildi.

MALATYA (İHA) - Malatya'da polis tarafından düzenlenen operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık bir milyon TL olan 71 kilo esrar geçirildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi yönelik yapılan çalışmalarda şehirler arası kara yolunda şüphe üzerine durdurulan 2 ayrı araçtan piyasa değeri bir milyon TL olan 5 kilo 338 gram toz esrar ile 66 kilo 920 gram esrar maddeleri ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklanırken, diğer şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - MALATYA

Malatya'da 71 kilo esrar yakalandı

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