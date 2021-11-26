Malatya'da 32 kaçak göçmen yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatya'da 32 kaçak göçmen yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Haberler | Güncel
Malatya'da 32 kaçak göçmen yakalandı

MALATYA'da, polis tarafından kaçak göçmenlere yönelik düzenlenen operasyonlarda 32 kaçak göçmen yakalandı.

MALATYA'da, polis tarafından kaçak göçmenlere yönelik düzenlenen operasyonlarda 32 kaçak göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri kentte kaçak göçmenlere yönelik operasyon yaptı. İstihbarat çalışmalarında Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 32 kaçak göçmenin sahte belgelerle yasa dışı yollardan yurda girdiği tespit edildi. Yapılan operasyonda kovalamaca sonucu yakalanan göçmenler, polis ekiplerince emniyete götürülerek önce acil ihtiyaçları karşılandı. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen kaçak göçmenlerin sınır dışı edileceği belirtildi.


Malatya'da 32 kaçak göçmen yakalandı

Malatya'da 32 kaçak göçmen yakalandı

Malatya'da 32 kaçak göçmen yakalandı

Malatya'da 32 kaçak göçmen yakalandı

Malatya'da 32 kaçak göçmen yakalandı

Malatya'da 32 kaçak göçmen yakalandı

CUMA NAMAZI SIRASINDA BALE YAPAN RUS KADIN, YERLEŞTİĞİ CAMİDEN BÖYLE ÇIKARTILDI

CUMA NAMAZI SIRASINDA BALE YAPAN RUS KADIN, YERLEŞTİĞİ CAMİDEN BÖYLE ÇIKARTILDI

 Terör örgütü PKK'nın sözde 'bölük komutanı' serbest bırakıldı

Terör örgütü PKK'nın sözde 'bölük komutanı' serbest bırakıldı

 Konya'da lisede kavga

Konya'da lisede kavga

Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title