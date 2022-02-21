Malatya'da 2021 yılında 515 bin adet yazlık, 251 bin 500 dikildi!

MALATYA (Bültenler) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından 2021 yılı içerisinde yoğun bir çalışma temposu sergilenerek Malatya'nın yeşil dokusunun artırılması amacıyla binlerce ağaç dikimi gerçekleştirildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Daire Başkanlığı sorumluluk alanları içerisinde bulunan, parklarda, yeşil alanlarda ve refüjlerde 2021 yılı içerisinde yapılan çalışmalarda mevsimlik çiçek dikimi çalışmaları kapsamında 56 bölgede, yazlık ve kışlık olmak üzere 2 dönemde dikim yapıldı. Dikim yapılan alanlarda 515 bin adet yazlık, 251 bin 500 adet kışlık olmak üzere toplam 766 bin 500 adet çiçek dikimi gerçekleştirildi.

Parklarda yenileme çalışmaları yapılıyor

Malatya'nın yeşil dokusunu artırmanın yanında tahrip olmuş, yeşil dokusu bozulmuş olan park ve yeşil alanlarda da bakım ve onarımlar yapılarak vatandaşların hizmetine sunan Büyükşehir Belediyesi, Park Bahçeler Daire Başkanlığının sorumluluk sahasında yer alan alanlarda mevsim şartlarına göre 2021 yılı içerisinde çim bakım çalışmalarını da gerçekleştirdi.

Park Bahçeler Dairesi tarafından yapılan çalışmalar kapsamında ilçelerde ve il genelinde 12 park ve meydanda, 15 kavşak ve refüjde toplamda 102 bin 251 m2 alanda yeni yeşil alan ve düzenleme çalışmaları yapıldı.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından TİGEM'den kiralanan 300 bin m2'lik alanda 50 bin m2'lik kısmında rulo çim üretimi yapılırken, ayrıca alanın geriye kalan kısımlarında yapraklı ağaç, ibreli ağaç, bodur bitki, çalı grubunun dikimi, bakımı ve sulaması gerçekleştiriliyor. 2021 yılı içerisinde 22 bin 100 adet ağaç, çalı ve bodur bitki dikim çalışmaları da yapılarak Malatya'nın yeşil dokusunun artırılması sağlandı.

Proje çalışmaları kapsamında 13 adet park, kavşak ve yeşil alan düzenleme projeleri yapıldı. Ayrıca Orduzu Tabiat Parkı sosyal tesis ve göl çevresinde iyileştirme çalışmalarıyla birlikte kent mobilyaları bakım ve onarım çalışmaları da yapıldı.

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