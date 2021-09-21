Malatya'da 2 kilo 120 gram esrar ele geçirildi - Haberler
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Malatya'da 2 kilo 120 gram esrar ele geçirildi

AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel
Malatya'da 2 kilo 120 gram esrar ele geçirildi

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 120 gram esrar geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 120 gram esrar geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Battalgazi İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Orduzu Mahallesi'nde yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı belirlendi.

Operasyon düzenleyen ekipler, şüphelinin bahçesinde ve evinde yaptığı aramada 2 kilo 120 gram kubar esrar, 1 ruhsatsız av tüfeği ile 5 av tüfeği fişeği ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilecek.

AA / Orhan Yoldaş - Son Dakika Haberleri
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Haber: Malatya'da 2 kilo 120 gram esrar ele geçirildi - Haberler
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