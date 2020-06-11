Malatya'da 2 bin yataklı yurt inşaatında inceleme Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, 2 bin yataklı öğrenci yurdu inşaatını inceledi.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, 2 bin yataklı öğrenci yurdu inşaatını inceledi.

İl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayhan, beraberinde kurumun mühendis ve mimarlarıyla İnönü Üniversitesi yerleşkesindeki 2 bin yataklı yurt inşaatını inceledi.

Burada konuşan Kayhan, "İnönü Üniversitesi yerleşkesinin içinde bulunan yurdumuz beş yıldızlı otel konforunda olup standardı oldukça yüksektir. İçerisinde sosyal tesis, spor tesisleri, sinema salonu, gençlik ofisleri, atölyeler, kitap kafe gibi birçok donanım da olan yurdumuz öğrencilerimizin tüm ihtiyaçlarını giderecektir." ifadelerini kullandı.

Kayhan, yurdu eğitim öğretim dönemine hazır duruma getireceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA