Malatya'da 11 kilo 450 gram esrar ele geçirildi
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Malatya'da 11 kilo 450 gram esrar ele geçirildi

Malatya'da 11 kilo 450 gram esrar ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel

Malatya'da, kent girişindeki yol uygulama noktasında durdurulan otomobilde 11 kilo 450 gram toz esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da, kent girişindeki yol uygulama noktasında durdurulan otomobilde 11 kilo 450 gram toz esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Malatya-Elazığ kara yolu Kale ilçesindeki yol uygulama noktasında bir otomobilde arama yaptı.

Aramada, aracın bagaj kısmındaki boya malzemelerinin arasına gizlenmiş 11 kilo 450 gram toz esrar ele geçirildi.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan şüpheliler Y.Y, V.Y. ve M.İ.Y. işlemleri için emniyete götürüldü.

Malatya'da 11 kilo 450 gram esrar ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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