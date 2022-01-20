Malatya Büyükşehir tarafından kar kaldırma ve tuzlama çalışmaları devam ediyor

MALATYA (Bültenler) - Malatya il genelinde etkili olan kar yağışının ardından kar kaldırma, temizleme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor. İl merkezinde ana arterlerde ve kaldırımlarda çalışmalarını sürdüren ekipler, vatandaşların herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmaması için aralıksız çalışıyor. Sahada 718 mahallenin 457'sinde kar küreme ve yol açma çalışmalarını takip eden Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, kar temizleme ve küreme çalışmalarıyla birlikte tuzlama çalışmalarının kar yağışının durmasıyla birlikte başladığını ve gün içerisinde de aralıksız bir şekilde süreceğini ifade etti.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler veren Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, " 18 Ocak Salı günü saat 15:00 itibariyle başlayan kar yağışı 19 Ocak Çarşamba günü gece saatlerinde durdu. Bizlerde gece merkezde kar temizleme çalışmalarımızı yapmayı sürdürdük. Gün içerisinde de bütün ekiplerimiz hem kaldırım temizleme, hem de yollarda kar kaldırma çalışmalarını yürütüyor. Bütün ekiplerimiz sahada. Vatandaşlarımızın herhangi bir sıkıntı yaşamaması için yaklaşık 500 araç 1.300 personelle birlikte sahada gerekli çalışmaları yapıyoruz. Kırsal bölgelerimizde de çalışmalarımız devam ediyor. Kar yağışının durmasıyla birlikte ekiplerimiz ana yollarla birlikte grup yollarında temizleme çalışmalarına devam ediyor. Yine Altyapı Koordinasyon Merkezimize (AYKOME) ulaşan bir ihbar olursa gerekli müdahaleleri yapıyoruz. Olumsuz bir durum yaşanmaması için Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak 7/24 sahadayız.

Büyükşehir Belediyemizin Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Park Bahçeler Daire Başkanlığı, Fen İşleri Daire Başkanlığı, MASKİ Genel Müdürlüğünün bütün daire başkanlıkları, Zabıta Daire Başkanlığı, Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı ve İtfaiye Daire Başkanlığının bütün ekipleri sahada ve gerekli çalışmaları yapıyorlar. Sağlık Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığımızda kırsalda aç kalan hayvanların beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalar yapıyor. Ayrıca ulaşımda sıkıntı yaşayan vatandaşlarımıza da gerekli yardımlar yapılıyor. Soğuk havalarda öz verili bir şekilde çalışan bütün ekiplerimize teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

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