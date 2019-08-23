Malatya Barosundan kadın cinayetlerine tepki

23.08.2019 15:42

Malatya Barosu Kadın ve İnsan Hakları Komisyon Başkanı Av. Memba Kuşcu Oto yaptığı açıklamada, son günlerde yaşanan kadın cinayetlerine tepki gösterdi.



Kuşçu Oto, açıklamasında "Kırıkkale'de 38 yaşındaki Emine Bulut eski eşi Fedai Baran tarafından çocuklarının gözü önünde vahşice boğazından defalarca bıçaklanarak katledildi ve yüreğimiz bu haberi okumayı kaldıramazken bu kez Konya'dan bir acı haber daha geldi. Konya'da, 3 çocuk annesi Tuba Erkol, 4 gün önce hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi Bekir Erkol tarafından 20 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Onların tek suçu kadın olmaktı, tek suçu insanca yaşamak istemeleriydi. Kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin sebep ve sonuçlarını yıllardır defalarca dile getirdik. Kadınlarla erkekler arası fiili eşitsizlik ve her türlü ayrımcılığın bir sonucu olan erkek şiddetine karşı acil olarak önlem alınması gerektiğini belirttik. Ancak önümüze çıkan acı gerçek sorunun çözümünün toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına karşı bakış açısının değiştirilmesi gerekliliği ve bu konuda bir arpa boyu yol alamamış olduğumuzu gösteriyor. Aile içinde kadın ve erkeğe biçilmiş kalıplarla ve kadını birey olarak görmeyen anlayışla yetişen çocuklar, yaşamı boyunca şiddet uygulamaya eğilimli olmaktadırlar. Bu kısır döngüyü durdurmak için şiddetle mücadelede kararlı bir devlet politikasına ihtiyaç vardır" ifadelerini kullandı.



Oto, açıklamasının devamında, "Kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığın sona erdirilmesi için devletin kadınlara yönelik her türlü şiddet eylemini açık bir şekilde kınamasını, Aile içi şiddeti ve genel olarak kadın ve çocuklara yönelik şiddeti önlemek için kampanyalar düzenlenmesini, ana-baba eğitim programları başlatılmasını, Evde, sokakta, işyerinde yaşanan kadına yönelik şiddetin sorumlularının yargılanmasını ve caydırıcı yasal tedbirler alınmasını, Öldürülen ya da şiddet uğrayan kadınların; giydikleri elbiselerin rengi, makyaj yapmaları, evlerine bir saat geç gelmeleri, cep telefonuyla sıkça konuşması gibi nedenler tahrik sayılarak büyük ceza indirimleri uygulanmasından vazgeçilmesini, Toplumun en savunmasız kesimi olan kadın ve çocukların yaşam hakkına yönelen suçlarda ceza indirimi uygulanmamasını istiyoruz. Sizin ve sizin gibi pek çok kadının hayatta kalmasını sağlayamadığımız, hak ettiğiniz gibi özgür ve güven içinde yaşatamadığımız için özür dileriz Emine Bulut ve Tuba Erkol. En azından yargılama sürecinde davaya müdahil olup, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılması için elimizden geleni yapacağız. Başka Emine Bulutlar Tuba Erkollar güvende yaşasın ve canından olmasın diye mücadelemiz, kadın cinayetleri ve şiddet son bulana kadar devam edecektir. Biz susmayacağız söz veriyoruz" ifadelerine yer verdi. - MALATYA

Kaynak: İHA