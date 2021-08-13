Malatya 1. OSB'deki iddialara ilişkin müfettiş görevlendirildi
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Malatya 1. OSB'deki iddialara ilişkin müfettiş görevlendirildi

Malatya 1. OSB'deki iddialara ilişkin müfettiş görevlendirildi
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Malatya Valiliği, 1. Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) usulsüz yapıldığı iddia edilen iş ve işlemlerle ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından müfettiş görevlendirildiğini bildirdi.

Malatya Valiliği, 1. Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) usulsüz yapıldığı iddia edilen iş ve işlemlerle ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından müfettiş görevlendirildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 1. OSB ile ilgili 12-13 Ağustos tarihlerinde bazı basın yayın organları ile internet sitelerinde yer alan haberlerdeki iddialar ile valiliğe gönderilen bilgi ve belgelerin araştırılması için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından müfettiş talep edildiği belirtildi.

Bakanlık tarafından yapılan değerlendirme sonucu "usulsüzlük" iddialarını araştırmak üzere bir müfettiş görevlendirildiği kaydedilen açıklamada, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettişin iddialarla ilgili yürüttüğü inceleme devam etmektedir." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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