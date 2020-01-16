Makine nasıl yazılır? TDK'ya göre makina mI, makine mi?

16.01.2020 16:31 | Son Güncelleme: 16.01.2020 16:39

Makine kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Makina nasıl yazılır? Makine mi, makine mi? TDK'ya göre makine kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

MAKİNA NASIL YAZILIR? MAKİNA MI, MAKİNA MI?

Makina nasıl yazılır sorusunun TDK'ya göre cevabı: "makine" şeklindedir.

Makina: Yanlış

Makine: Doğru

MAKİNE İLE ÖRNEK CÜMLELER

"Tıraş makineleri ile usturalar çekmecelerde dururdu." - Necati Cumalı