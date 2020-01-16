Makine nasıl yazılır? TDK'ya göre makina mI, makine mi?
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Makine nasıl yazılır? TDK'ya göre makina mI, makine mi?

Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "makina". Peki, makine nasıl yazılır? TDK'ya göre makine mi, makina mı yazılır?

16.01.2020 16:31 | Son Güncelleme: 16.01.2020 16:39
Makine nasıl yazılır? TDK'ya göre makina mI, makine mi?

Makine kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Makina nasıl yazılır? Makine mi, makine mi? TDK'ya göre makine kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

MAKİNA NASIL YAZILIR? MAKİNA MI, MAKİNA MI?

Makina nasıl yazılır sorusunun TDK'ya göre cevabı: "makine" şeklindedir.

Makina: Yanlış

Makine: Doğru

MAKİNE İLE ÖRNEK CÜMLELER

"Tıraş makineleri ile usturalar çekmecelerde dururdu." - Necati Cumalı

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