Maket bıçağıyla tecavüze kalkıştı! Zorba patrona 19 yıl istendi

İki hafta kadar önce işe aldığı H. Ç.'yi (22) maket bıçağıyla korkutarak tecavüz etmeye çalışan Onur Ateş (29) hakkında 19 yıla kadar hapis istemi ile dava açıldı. Gece 01.00'den saat 04.00'e kadar alıkonulan H. Ç., "Maket bıçağı sesini duyduğumda halen ürperiyorum" dedi.

İlk duruşması önümüzdeki ay Mersin 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlayacak dava dosyasına konu olay geçen 14 Aralık gecesi yaşandı.

İddianame ve dosyaya giren bilirkişi raporuna göre, web tasarım ve yazılım işleri yapan Onur Ateş, olaydan 11 gün kadar önce, yeni üniversite mezunu H. Ç.'yi işe aldı. Ateş, Gaziantep'te önemli bir iş aldıklarını belirterek H. Ç.'ye, "Birlikte gidebiliriz" dedi. Ç. de, mezuniyet diplomasını alabileceğini düşünerek teklifi kabul etti.

13 Aralık günü saat 19.30 sıralarında Ateş, Ç.'yi evinden aldı. İkili bir süre sonra çalıştıkları ofise geldi. Ateş, bilgisayara virüs bulaştığını yaptığı işlerin kaybolduğunu belirterek, kısa süre sonra yola çıkacaklarını söyledi. Ancak, Gaziantep işinin oyalama amaçlı söylendiği saatler sonra ortaya çıktı. İkili gece 01.00'e kadar, Ateş'in belirttiği dosyaları hazırladı. Ç., ofisten çıkmak üzere olduklarını düşünerek mutfağı toparlamaya yöneldi.

MAKET BIÇAĞI ÇIKARDI

Bu esnada Ateş mutfağa geldi. Ç. mutfak tezgahını toparlarken Ateş arkasından sarıldı. Ç.'nin ağzını kapatan Ateş, bu esnada cebindeki maket bıçağını da çıkardı. Ateş, maket bıçağını, Ç.'nin boğazına dayadı. Uzun süre Ateş'in elinden kurtulmak için çabalayan Ç., bir süre sonra kurtulmayı başardı. Ancak Ateş, elindeki maket bıçağı ile hem Ç.'ye hem kendisine zarar vereceğini söyledi.

YERDE NEFESSİZ KALDI

Ateş, kamera açısının dışında kalan mutfakta H. Ç.'nin çıkmasını 2 saate yakın engel oldu. Ateş, bir süre sonra bu kez, ofisin ortasında Ç.'ye yönelik cinsel saldırıda bulundu. Ç.'nin ağzını kapatan Ateş, bir yandan da üstündeki giysileri çıkarmaya çalıştı. Ç.'nin bir an nefessiz kaldığını gören Ateş, öldüğünü düşünerek panikledi. Bu andan sonra Ateş, Ç.'ye yönelik eylemlerini sonlandırdı.

19 YIL HAPİS TALEBİ

Olayın olduğu gecenin sabahı H. Ç. doğrudan karakolun yolunu tuttu. Yapılan şikâyet başvurusu üzerine Ateş hakkında soruşturma açıldı. Savcılık talimatı ile hazırlanan bilirkişi raporu, Ç.'nin ifadesinde anlattıklarını doğruladı. Ateş hakkında "Basit cinsel saldırı, tehdit ve kişiyi hürriyetinden al koyma' suçlarından 7 yıl 6 aydan 19 yıla kadar hapis istemi ile dava açıldı.

PARA İÇİN SUÇLADI

Suçlamaların odağındaki Ateş ise, ifadesinde Ç.'ye yönelik herhangi bir eyleminin olmadığını söyledi. Ç. ile ofiste çalıştıkları esnada bir ara yanlışlıkla kendisine çarptığını öne süren Ateş, "Benden para almak için böyle bir suçlamada bulunduğu düşünüyorum. Benden 12 bin TL istedi. Mesajlarda da bu var. Böyle bir suçlamada bulunacağını eşime söylemiş" dedi.

ÖLDÜRMEMESİ İÇİN YALVARDIM

İkili arasında, olaydan birkaç saat sonra geçen WhatsApp yazışmaları da dosyaya girdi. Yazışmalarda, H. Ç., Ateş'e "21 yaşındaki bir kızın hayatından her şeyi aldın. Benim ne suçum, günahım vardı da sen bunları bana yaşattın. Sen 21 yaşındaki bir kıza neden bunu yaptın" diyor.

H.Ç., Hürriyet'e yaptığı açıklamada ise, "Üzerinden aylar geçmesine rağmen hâlen olayın etkisindeyim. Bir insana, beni öldürmemesi için saatlerce yalvarmak durumunda kalmam zoruma gidiyor. Maket bıçağının sesi halen kulaklarımda" dedi.