Aydın'da Makedonya Göçmenleri Folklor ve Müzik Festivali, Balkan ülkelerinin müzik grupları ve halk oyunu ekiplerini ağırladı.



Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Çeştepe Makedonya Göçmenleri Derneği organizasyonuyla Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte farklı Balkan ülkelerinden gelen müzik grupları sahne aldı.



Makedonya ve Sırbistan'dan profesyonel halk oyunu ekipleri de gösteri sundu, danslara festival izleyicileri de eşlik edince renkli görüntüler oluştu.



Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, bazı ülkelerin dünya kamuoyunda Türkiye'nin güvenli ülke olmadığı yönünde algı oluşturmaya çalıştığını kaydederek, "Sizler geldiniz ve Türkiye'nin ne kadar güvenli bir ülke olduğunu gördünüz. Ülkenize döndüğünüzde buradaki güzellikleri dostlarınızla paylaşınız." diye konuştu.



Çeştepe Makedonya Göçmenleri Dernek Başkanı Turgut Gümüş ise festivalin ana temasının "Barış ve kardeşlik" olduğunu belirterek, Aydın'ın farklı ilçelerinde de sürdürecekleri etkinliğin 10 Temmuz'da sona ereceğini söyledi.