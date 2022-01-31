Makbule Şakalakoğlu kimdir? Survivor Nisa'nın arkadaşı kim? Kaç yaşında, nereli, evli mi, mesleği ne? Makbule Şakalakoğlu'nun hayatı ve biyografisi!

Survivor All Star yeni bölümün ardından izleyiciler Makbule Şakalakoğlu kimdir merak etmişti. Peki, Makbule Şakalakoğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, doğum tarihi kaç, mesleği nedir, evli mi, sevgilisi kimdir? Ayrıntılar haberimizde...

MAKBULE ŞAKALAKOĞLU KİMDİR?

Makbule Şakalakoğlu 1992 İstanbul doğumludur. Aslan burcu olan Makbule Şakalakoğlu, ilkokulda 3 adım uzun atlama ve kısa mesafe koşuları yapmıştır. Spora ilgisi olan Makbule Şakalakoğlu lisede 4 yıl basketbol oyadı.

Makbule Şakalakoğlu doğum tarihi : 1992

Makbule Şakalakoğlu kaç yaşında : 29 yaşında

Makbule Şakalakoğlu nereli : İstanbul doğumlu

Makbule Şakalakoğlu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ebelik bölümü mezunudur. Ebeliğin yanı sıra pilates ve fitness ile de ilgilenen Makbule Şakalakoğlu'nun Survivor Nisa Bölükbaşı ile arkadaş olduğu bilinmektedir.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Makbule Şakalakoğlu'nun İnstagram'da 46 bin takipçisi bulunmaktadır.

MAKBULE ŞAKALAKOĞLU VE NİSA BÖLÜKBAŞI ARKADAŞ MI?

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışması Survivor'un kadın yarışmacılarından Nisa Bölükbaşı, Melis Sezer ve Makbule Şakalakoğlu yarışmadan sonra görüşmeye devam ediyor. Sık sık bir araya gelen yarışmacılar, pozlarıyla da sık sık gündem oluyor.

Birlikte tatile çıkan yarışmacılar, bornozlarını giyerek yatakta poz verdi. Instagram'da 1,2 milyon takipçisi bulunan Nisa Bölükbaşı, peş peşe yatak pozlarını paylaşarak "Her zamanki halimiz tabi" notunu düştü. Bölükbaşı'nın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken birçok da güzel yorum yapıldı.

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