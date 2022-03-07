Makamındaki savcıyı darbetti serbest bırakıldı

ANADOLU Adliyesi'nde Gökmen Y.(44), 'müşteki-şüpheli' sıfatıyla ifade vermeye geldiği Cumhuriyet Savcısı O.S., 2 katibi ve 1 polis memurunu darbetti. Emniyetteki ifadesinde boksör olduğunu söyleyen şüpheli, sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 4 Mart günü Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tehdit ve darp soruşturmasında 'müşteki-şüpheli' sıfatıyla yer alan 44 yaşındaki Gökmen Y., soruşturmayı yürüten Savcı O.S. ile görüşmek istedi. Gökmen Y.'nin, makam odasına girip hakaret ettiği savcıyı darbettiği öğrenildi. Olaya müdahale etmek isteyen 2 katip ve 1 polis memurunun da şüpheli Gökmen Y. tarafından darbedildiği öğrenildi.

'BOKSÖRÜM ZARAR VERMEK İSTESEM ZARAR VERİRDİM'

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Şüpheli Gökmen Y.'yi tutuklama talebiyle sevk eden savcılığın, şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz ettiği ve itirazın görevli asliye ceza mahkemesince değerlendirileceği öğrenildi.