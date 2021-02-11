Maintenance ne demek? Maintenance anlamı ne?
11.02.2021 07:57 | Son Güncelleme: 11.02.2021 08:01
Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan maintenance, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, maintenance ne demek? Maintenance anlamı ne? İşte, maintenance kelimesin anlamı!
Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen maintenance kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, maintenance anlamı ne? Maintenance ne demek?
MAİNTENANCE NE DEMEK?
Maintenance İngilizce bir kelimedir ve "bakım" anlamına gelmektedir.
Maintenance: Bakım