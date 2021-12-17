MAHSUR KALDIĞI ORMANDA DOĞUM YAPAN İNEK VE BUZAĞISI 4 SAATLİK OPERASYONLA KURTARILDI

NAZİLLİ, AYDIN (DHA) - AYDIN'ın Nazilli ilçesine bağlı Yazırlı Mahallesi'nde 62 yaşındaki Kemal İkiz'in, bacağından sakatlandığı için bir haftadır mahsur kaldığı ormanlık alanda doğum yapan ineği ve buzağısı belediye ekiplerinin 4 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

Nazilli'ye 10 kilometre mesafedeki Yazırlı Mahallesi'nde, bacağından sakatlanan ineği mahsur kaldığı ormanlık alanda doğum yapan Kemal İkiz'in yardımına Nazilli Belediyesi ekipleri yetişti. Yazırlı Mahalle Muhtarı Erkan Çevik'in durumu bildirmesi üzerine harekete geçen belediye ekipleri, ayağı sakatlanan ineğin bulunduğu ağaçlık alana kadar iş makinaları ile yol açtı. İnsan gücünün yetersiz kaldığı çalışmada, ilk etapta ve bir haftadır mahsur kaldığı ormanda yeni doğum yaptığı öğrenilen inek, dozer ile taşınarak İkiz'in Yazırlı'da bulunan evinin yanındaki hayvan damına götürüldü. Bu esnada ormanlık alanda kaybolan buzağı ise dron ile yürütülen arama çalışmanın ardından bulundu. Geçimini hayvancılıkla sağlayan 62 yaşındaki İkiz de 'Nazilli' adını verdiği yeni doğan buzağı ile birlikte dozerle evine kadar taşındı.

Yazırlı Mahalle Muhtarı Çevik, "Kurtarma çalışmalarımız sabah erken saatlerde başladı. Yaklaşık 4 saatlik bir çalışmanın ardından inek ve buzağısı evine ulaştırıldı. Nazilli Belediyesi'ne durumu ilettik. Sağ olsun başkanımız hemen ekipleri yönlendirdi. Emek veren herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.