Mahsur kalan kuş, kedi sayesinde fark edilip kurtarıldı
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Mahsur kalan kuş, kedi sayesinde fark edilip kurtarıldı

SİVAS'ın Zara ilçesinde bir apartmanın en üst katında pencere ile korkuluk arasına sıkışan kuş, kendisini gören 'Mau' adındaki kedi tepki verince, fark edilip kurtarıldı.

Mahsur kalan kuş, kedi sayesinde fark edilip kurtarıldı
24.05.2020 15:27 | Son Güncelleme: 24.05.2020 15:31

SİVAS'ın Zara ilçesinde bir apartmanın en üst katında pencere ile korkuluk arasına sıkışan kuş, kendisini gören 'Mau' adındaki kedi tepki verince, fark edilip kurtarıldı.

Şehitler Mahallesi'nde dün 6 katlı bir apartmanın en üst katında yaşayan Tuğçe Acar'a ait 'scottish fold' ırkı 'Mau' adındaki kedi, pencere ile korkuluk arasına sıkışan kuşu görünce miyavlamaya başladı. Sesi duyan kedinin sahibi Tuğçe Acar, evinin penceresinden baktığında karşı apartmanın en üst katında kimsenin bulunmadığı evde pencere ile korkuluk arasında sıkışan kuşu fark etti. Acar ve komşuları durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen Zara Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede kuşu sıkıştığı yerden kurtardı. Acar'ın kedisi 'Mau' da kuşun kurtarılma anlarını izledi. Bu anlar ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Kurtarılan kuş doğaya salındı. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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