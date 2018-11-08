Ünlü Sanatçı Mahsun Kırmıgül'ün Annesinin Evinden, Bir Buçuk Milyon Para Çalındı
Mahsun Kırmızıgül'ün annesinin İstanbul Etiler'deki evinde hizmetçi olarak çalışan Türkmenistan uyruklu kadın, evden bir buçuk milyon lira çaldı.
Mahsun Kırmızıgül'ün annesinin İstanbul Etiler'deki evinde hizmetçi olarak çalışan Türkmenistan uyruklu kadın evden bir buçuk milyon lira çaldı. Türkmenistan uyruklu kadın, eşiyle birlikte Ankara'da kıskıvrak yakalandı.
EVDEKİ BİR BUÇUK MİLYON LİRAYI ÇALDI
Mahsun Kırmızıgül'ün 90 yaşındaki annesinin Etiler'deki evinde bir hafta önce hizmetçi olarak işe başlayan Türkmenistan uyruklu kadın, evdeki bir buçuk milyon lirayı çalarak kaçtı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kadını ve kocasını Ankara'da paralarla birlikte yakaladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
YORUMLAR (85)
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Yav pes valla bu zamanda 1.5 milyonu adamlar evde tutuyor ne diyelim abi akıl akıl bankalar bile bukadar parayı kasasında tutmuyor.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Belki annesinin kefen parasıdır.. Ne art niyetlisiniz ya.. İstanbulda deniz manzaralı mezar satın alıp kefenide en halis ipekten yaptıracaktır.. Çook artniyetlisiniz yaw.. :PCevap Yaz 6 4 Yayından Kaldır
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bu kadar yerli vatandas is ararken ne isleri var yabancinin bu ulkede hep yerli ve milli den bahsedenler utansin memleketi bu hala getirenler utansin suc onlarin degil ulkeye 3 ayligina getirip bi daha arastirmayanlarCevap Yaz 3 1 Yayından KaldırHASANKEYFLİ: Bizim millet sevmez çalışmayı kısa yoldan köşeyi dönme derdinde herkes.3 1 Yayından Kaldır
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Neden Türkmenistan memlekette onca işsiz varkenCevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır