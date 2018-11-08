Ünlü Sanatçı Mahsun Kırmıgül'ün Annesinin Evinden, Bir Buçuk Milyon Para Çalındı

Mahsun Kırmızıgül'ün annesinin İstanbul Etiler'deki evinde hizmetçi olarak çalışan Türkmenistan uyruklu kadın evden bir buçuk milyon lira çaldı. Türkmenistan uyruklu kadın, eşiyle birlikte Ankara'da kıskıvrak yakalandı.

EVDEKİ BİR BUÇUK MİLYON LİRAYI ÇALDI

Mahsun Kırmızıgül'ün 90 yaşındaki annesinin Etiler'deki evinde bir hafta önce hizmetçi olarak işe başlayan Türkmenistan uyruklu kadın, evdeki bir buçuk milyon lirayı çalarak kaçtı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kadını ve kocasını Ankara'da paralarla birlikte yakaladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.