Mahşer ne demek? Mahşer günü neler olacak? Mahşer TDK!
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Mahşer ne demek? Mahşer günü neler olacak? Mahşer TDK!

19.01.2021 16:41 | Son Güncelleme: 19.01.2021 16:44
Mahşer ne demek? Mahşer günü neler olacak? Mahşer TDK!

Mahşer Günü ile ilgili birçok kaynak bilgi paylaşıp, insanlar tarafından araştırılmaktadır. Mahşer ne demek? Mahşer günü neler olacak? Mahşer TDK! Mahşer Günü nedir Diyanet!

Halk arasında hesaba çekileceğimiz gün olarak bilinir. Mahşer ne demek? Mahşer günü neler olacak? Mahşer TDK! Mahşer TDK! Mahşer Günü nedir Diyanet!

MAHŞER NE DEMEK?

Mahşer, dirilen insanların kabirlerinden kalkıp toplanacakları yerdir. İnsanlar bu meydanda sual ve cevaba çekilecek, amel defterleri kendilerine verilecek, amelleri mizana vurulup tartıldıktan sonra Sırat denilen ince bir köprüden geçilecek, neticede ya Cennete veya Cehenneme girilecektir.

MAHŞER GÜNÜ NELER OLACAK?

Kur'an-ı Kerim Kerim'de kıyamet günü Tekvir Suresi'nde canlandırılır.

"Güneş büzüldüğü zaman, yıldızlar kararıp döküldüğü zaman, dağlar yürütüldüğü zaman, on aylık gebe develer başıboş bırakıldığı zaman, vahşi hayvanlar bir araya toplandığı zaman, denizler kaynatıldığı zaman, nefisler çiftleştirildiği zaman." (81:1-7)

Ey insanlar! Rabbinizden korkun! Çünkü kıyamet vaktinin depremi müthiş bir şeydir! Kıyamet vakti de gelecektir; bunda şüphe yoktur. Ve Allah kabirlerdeki kimseleri diriltip kaldıracaktır. İnkâr edenler, kendilerine o saat ansızın gelinceye kadar hep şüphe içindedirler. (Hac: 1, 7, 55)

…O saat (kıyamet), mutlaka gelecektir. Şimdilik onlara güzel muamele et. (Hicr: 85)

…Kıyametin kopması ise, göz açıp kapama gibi veya daha az bir zamandan ibarettir. (Nahl: 77)

Onlar üstelik kıyameti de yalan saydılar. Biz ise, Kıyamet'i inkâr edenler için alevli bir ateş hazırladık. (Furkan,11)

Bilakis kıyamet onlara vadedilen asıl saattir ve o saat daha belâlı ve daha acıdır. (Kamer, 46)

"…İyi bilin ki, kıyamet saati (zamanı) hakkında tartışanlar derin bir sapıklık içindedirler" (42:18)

Kıyamet için Kur'an'da Saat (6:31, 42:17), hesap günü (15:35, 26:82, 38:16, 40:27), hüküm (ceza) günü (74:46), karar (ayrım) Günü (44:40) toplanma günü (42:7) ve Sûr'a üflendiği gün (6:73, 20:101, 23:101, 74:9-10) deyimleri de kullanılmıştır.

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