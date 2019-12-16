Mahmut Tuncer, Artukbey kahvesinin bayi toplantısında sahneye çıktı

16.12.2019 09:04 | Son Güncelleme: 16.12.2019 09:04

Halk müziğinin ünlü ismi Mahmut Tuncer "Anadolu'nun Kahvesi Türkiyemizin kokusu sloganıyla yola çıkan Artukbey kahvesinin Antalya Fame Residence Otel'de düzenlenen bayi toplantısında sahneye çıktı. Mahmut Tuncer'in söylediği şarkılar ve sözler damga geceye damga vurdu.Konser sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplayan sanatçı yine gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.

"Şimdi de Rocky Mahmut diyorlar"

"Rock tarzı okuyup gündem olunca yapımcılar aramaya başladı. Sanatçıolarak en fazla lakapı olan benim. Önce sanatçı Mahmut dediler, bakkal amca dediler, rap söyledim rapçi Mahmut dediler, şimdi de rock söyledim diye Rocky Mahmut diyorlar. Bukelemun gibi adam oldum isim olarak" diyen Tuncer,kendisini bukalemuna benzetti. "Biz şimdiki sanatçılar gibi çok para kazanamadık. Benim tavsiyem paralarının değerini bilsinler. Ama paradan daha önemli şeyler var mesela ben cebimden bir kuruş harcamadan tüm Türkiye'yi yıllarca gezebilirim sağolsunlar 7'den 70'e sevenlerim var. Sanatçılar sanatlarından ödün vermesinler. Sürekli çalışsınlar sanatın yaşı olmaz, sanatçılar hiçbir zaman emekli olmaz sanatçının yaşı olmaz" diyen Mahmut Tuncer, çok kazanan genç meslektaşlarına da tavsiyede bulundu.

Kaynak: Bültenler