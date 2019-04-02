Mahmut Karalar Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız GAZİANTEP büyükşehir belediye başkan adayı Mahmut Karalar oldu. Bağımsız adayı Mahmut Karalar, GAZİANTEP büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? GAZİANTEP büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan Bağımsız GAZİANTEP büyükşehir belediye başkan adayı Mahmut Karalar ile ilgili seçim sonuçları ve GAZİANTEP büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. Bağımsız GAZİANTEP büyükşehir belediye başkan adayı Mahmut Karalar oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte GAZİANTEP büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. GAZİANTEP aday yarışı ve GAZİANTEP seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

GAZİANTEP Seçim Bilgileri

GAZİANTEP büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 3.981 olduğu belirlendi.

GAZİANTEP büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 3.981 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

GAZİANTEP büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 78,66 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

GAZİANTEP büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 1.228.873 olduğu belirlendi.

GAZİANTEP büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 966.659 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

Bağımsız GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mahmut Karalar Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız GAZİANTEP büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Mahmut Karalar, GAZİANTEP yarışında % 0,23 oranında aldığı oy ile 8'nci oldu. Mahmut Karalar toplamda 2.115 adet oy sayısına ulaştı.

Mahmut Karalar Kimdir?

1978'de Gaziantep'te doğan Karalar, ilk ve orta okulu Gaziantep'te tamamladı. Çeşitli siyasi partilerden 25, 26 ve 27'inci dönemde milletvekili aday adaylıkları bulunan Karalar, evli ve 4 çocuklu.

Mahmut Karalar, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde Bağımsız Gaziantep Belediye Başkan Adayı oldu.

Bağımsız GAZİANTEP büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.