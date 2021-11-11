Mahluta çorbası nasıl yapılır? Masterchef mahluta çorbası tarifi?

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MAHLUTA ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Mahluta çorbası, Antakya'nın yöresel yemeklerindendir. Mercimek, bulgur ve pirinç süzgeçte iyice yıkanıp süzülür ve düdüklüye alınır. Üzerine havuç rendelenir ve soğan doğranır. Tuzu atılıp suyu konulur ve kapağı kapatılarak düdüğü ötmeye başladıktan sonra 15 dakika pişirilip kapatılır. Terbiye malzemeleri bir kapta çırpılır. Düdüklü dikkatli şekilde açılır ve blender ile hafif dişe gelecek şekilde birkaç kez dırdır yapılır. Kepçe ile çorbadan alınıp terbiye malzemelerinin üzerine birkaç sefer konulup çırpılır ve çorbaya ilave edilir ve iyice karıştırılır.İsteğe bağlı ocakta bir taşım kaynatılır. Sosu İçin bir cezveye salça ve yağ konulup kızdırılır. Nar ekşisi ve baharatlar konulup karıştırılır. Altı kapatılıp çorbaya ilave edilir karıştırılır.

Yöresel Mahluta Çorbası Tarifi İçin Malzemeler

1 su bardağı kırmızı mercimek

1 yemek kaşığı pilavlık bulgur

1 yemek kaşığı pirinç

1 adet soğan

1 adet havuç

1 tatlı kaşığı tuz

8 su bardağı su

Terbiyesi İçin;

2 yemek kaşığı yoğurt

1 adet yumurta sarısı

Ekşili Sosu İçin;

4 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı salça

2 yemek kaşığı nar ekşisi

1 çay kaşığı nane

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kimyon

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