Mahkum yeni bölüm ne zaman? Mahkum 27. bölüm bugün var mı? Mahkum 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların sevilen dizisi Mahkum bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Mahkum dizisi izlemek isteyen izleyiciler Mahkum yeni bölüm ne zaman, Mahkum 27. bölüm bugün var mı, Mahkum son bölümde neler oldu, şeklinde aramalar yapıyor. İşte, detaylar...

Diziseverlerin merakla beklediği Mahkum bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Mahkum dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Mahkum yeni bölüm ne zaman, Mahkum bölüm bugün mü, Mahkum yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor.

MAHKUM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sedat'ın sakladığı gerçekleri öğrenen Nalan büyük bir hayal kırıklığı yaşar. İnandığı her şey çöp olmuştur. Aşka olan inancı sarsılan Nalan için Sedat ile olması artık çok zordur. Muzo'ya da Melisa ile ilgili olan gerçeği anlatır. Feride ise Sedat'a ültimatomunu çoktan vermiştir. Feride'nin ayaklarına kapanan Sedat için dönüş çok zordur.

Nalan ve Sedat evliliği ne olacak? Nalan'ın planları neler?

MAHKUM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Koroğlu ailesi Cavit'in sıkıştırmaları sonucunda kaosun ortasında kalmış ve bir çıkış yolu aramaktadır. Feride ise Cana'yı tehdit eder. Nalan ise ondan af dileyen Sedat'a ne diyeceğini düşünmektedir.

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