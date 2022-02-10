Mahkum Nazlı kimdir? Alya Sude Mazak kimdir, kaç yaşında? Mahkum Nazlı gerçek adı nedir?

Mahkum Nazlı kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yeni dizi Mahkum'un her bölümü büyük beğeni topluyor. Dizinin büyük ses uyandırmasının ardından araştırılan konular arasında oyuncuları da yerini aldı. Mahkum Nazlı gerçek adı nedir? Alya Sude Mazak kimdir? Alya Sude Mazak kaç yaşında, dizileri, filmleri neler?

MAHKUM NAZLI KİMDİR?

Mahkum dizisinde savcı Fırat Bulut'un kızı olan Nazlı'yı canlandıran isim Alya Sude Mazak'tır.

ALYA SUDE MAZAK KİMDİR?

Alya Sude Mazak 21 Mart 2016 tarihinde dünyaya gelmiştir. İstanbul doğumlu olan Alya Sude Maza, ailesi tarafından bir cast ajansına kaydolarak oyunculuğa başlamıştır. Ayrıca, modellik de yapmaktadır.

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