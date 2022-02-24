Mahkum 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mahkum yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mahkum yeni bölümde neler olacak?

Mahkum dizisi yeni bölümünün akabinde izleyiciler gelecek bölümün fragmanı çıkacak mı araştırıyor. Yeni bölümünün ardından izleyiciler Mahkum 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mahkum yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Mahkum son bölümde neler oldu? Mahkum yeni bölümde neler olacak? Mahkum yeni bölüm fragmanı ne zaman, saat kaçta çıkacak? İşte detaylar...

MAHKUM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Savaş'ın karanlık geçmişiyle ilgili bilgilere ulaşan Barış, Büge'yi kurban etmeye hazırlandığını öğrenir. Rafi'den gelen telefona cevap vermesiyle birlikte artık iş yapmaya hazırdır. Ancak Rafi'nin son ve büyük bir isteği olacaktır. İçlerinde ticari geçmişlerini emniyete sızdıran bir köstebek vardır. Barış'ın bunu bulup, teslim etmesini ister. Köstebeği arayışa giren Barış, hiç beklemediği bir isimle karşı karşıya kalır.

Yaptığı hesaplamalarla firar planının son aşamasına gelen Fırat, eylem için müfettişlerin geldiği sinema gecesini seçer. Her şey yolunda giderken yan koğuşlardan kulaklarına gelen isyan hazırlığı, tüm planlarını alt üst etmek üzeredir. Bir yandan diğer mahkumlarla, diğer yandan firar eylemiyle uğraşan Fırat'ın tek bir şansı kalmıştır. Büyük firarı başarabilecek midir?

MAHKUM 12. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Mahkum dizisi 12. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.

MAHKUM SON BÖLÜM FRAGMANI İZLE

MAHKUM DİZİSİ KONUSU NE?

İdealist bir Cumhuriyet Savcısı olan Fırat Bulut (Onur Tuna), bir sabah uyandığında kendini cezaevinde bulur. Hiçbir şey hatırlamıyordur ve eşiyle kızını öldürmekten yargılanıyordur. Kendisine kurulan komployla bu çıkmaza düşen Fırat, masumiyetini kanıtlayabilecek midir?

MAHKUM OYUNCULARI KİMLER?

Onur Tuna : Savcı Fırat Bulut

Elçin Sangu

İsmail Hacıoğlu : Savaş Yesari/Barış Yesari

Seray Kaya

Melike İpek Yalova : Büge

Hayal Köseoğlu : Sasha

Hakan Karsak

Haberler.com - Gündem