Mahkemeden beklenmedik karar! Polislerin kestiği salgın cezaları geçersiz
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Mahkemeden beklenmedik karar! Polislerin kestiği salgın cezaları geçersiz

Adana'da salgın yasaklarını ihlal ettiği gerekçesiyle polisin para cezası kestiği vatandaş, mahkemeye gitti. Sulh mahkemesi, "Polis sadece tutanak tutabilir" diyerek cezanın geçersiz olduğuna karar verdi.

Mahkemeden beklenmedik karar! Polislerin kestiği salgın cezaları geçersiz
05.07.2020 08:11 | Son Güncelleme: 05.07.2020 08:16

Adana 5. Sulh Ceza Hakimliği, salgın dolayısıyla maske, sosyal mesafe ve 65 yaş sokağa çıkma yasaklarının ihlali üzerine polis tarafından yazılan cezaların ''Geçersiz'' olduğuna karar verdi.

Sözcü'den Asuman Aranca'nın haberine göre; mahkeme, ''İdari yaptırım kararı ancak mülki amir tarafından verilebilir. Polis tarafından sadece ihlale ilişkin tespit tutanağı tutulabilir'' hükmüne vardı.

789 LİRALIK CEZA İPTAL EDİLDİ

Adana'da bir vatandaşa verilen 789 liralık ceza da bu gerekçe ile iptal edildi. Bugüne kadar polisin verdiği koronavirüs tedbirleri kapsamındaki cezaların 1 milyar lirayı aştığı, bu kararın emsal olması durumunda tüm cezaların iptal edilebileceği bildirildi.

"KARAR EMSAL NİTELİĞİNDE OLACAKTIR"

Davayı açan avukat "Karar emsal niteliğinde olacaktır. Sokağa çıkma yasağı, maske takma zorunluluğu ve buna benzer idari para cezalarında kolluğun keyfi uygulama yapamayacağına ilişkindir. Mahkeme salgın süresince polis tarafından kesilen cezaların hukuki olmadığını ortaya koymuştur" dedi.

Manşet

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