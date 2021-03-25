Mahkeme Kadıya Mülk Değildir ne demek! Mahkeme Kadıya Mülk Değildir TDK anlamı nedir?

Zaman zaman büyüklerimizden duyduğumuz atasözü ve anlamları hayatımızın bir parçasıdr. Her atasözünü bilmemiz mümkün olmadığından bazı atasözleri araştırılmaktadır. Bunlardan bir tanesi ise Mahkeme Kadıya Mülk Değildir atasözüdür. Peki, Mahkeme Kadıya Mülk Değildir atasözü ne anlama gelmektedir? Mahkeme Kadıya Mülk Değildir ne demek! Mahkeme Kadıya Mülk Değildir TDK anlamı nedir? Mahkeme Kadıya Mülk Değildir örnek cümle nedir?

Zaman zaman büyüklerimizden duyduğumuz atasözü ve anlamları hayatımızın bir parçasıdr. Her atasözünü bilmemiz mümkün olmadığından bazı atasözleri araştırılmaktadır. Bunlardan bir tanesi ise Mahkeme Kadıya Mülk Değildir atasözüdür. Peki, Mahkeme Kadıya Mülk Değildir atasözü ne anlama gelmektedir? Mahkeme Kadıya Mülk Değildir ne demek! Mahkeme Kadıya Mülk Değildir TDK anlamı nedir? Mahkeme Kadıya Mülk Değildir örnek cümle nedir? İşte detaylar haberimizde...

MAHKEME KADIYA MÜLK DEĞİLDİR NE DEMEK!

Bir makamda oturan kişiler, bir gün o makamı terk etmek zorunda kalabilirler. Sonuçta makam, o makamda oturan kişilerin mülkü değildir. Makamda oturan kişiler o makamın kendilerine ait olduğuna inanarak etraflarındaki insanları hor görmemeli ve bir gün o makamı terk edeceklerini bilmelidirler. Eğer aksini yaparlarsa, hor gördükleri insanların durumuna düşer ve hor görülürler.

TDK MAHKEME KADIYA MÜLK DEĞİLDİR ANLAMI NEDİR?

`Hiç kimse, bulunduğu kamu hizmetinde ömrünün sonuna kadar kalamaz` anlamında kullanılan bir söz, olarak TDK da açıklanmaktadır.

MAHKEME KADIYA MÜLK DEĞİLDİR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANIMI

Bir gün sen de o makamdan silineceksin, mahkeme kadıya mülk değil, hesabını soracağız!