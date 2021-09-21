Mahçiçek: 'EXPO 2023 doğa dostu projelerle harmanlanacak' - Haberler
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Mahçiçek: "EXPO 2023 doğa dostu projelerle harmanlanacak"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Mahçiçek:

Kahramanmaraş'ta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında kurulan Teknoparklardan olan, KSÜ çatısı altında bulunan Kahramanmaraş Teknokent'i ziyaret eden Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek yetkililerden brifing aldı.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında kurulan Teknoparklardan olan, KSÜ çatısı altında bulunan Kahramanmaraş Teknokent'i ziyaret eden Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek yetkililerden brifing aldı.

Başkan Mahçiçek, "Bu alanlar ülkemiz için çok önemli ve stratejik aynı zamanda. Bilim alanında ve Ar-Ge çalışmaları kapsamında ülkemize güzel hizmetler vereceğine inanıyorum. Expo 2023 projemiz biliyorsunuz ki "Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık" ana temasıyla gerçekleştiriyoruz. Bugün Teknopark firmalarının Ar-Ge ve yazılım alanında aktif olarak yer almasının değerlendirilmesi hususunda brifing aldık. EXPO 2023 hem yenilikçiliğin, hem doğanın birlikte doğa dostu projelerle harmanlandığı bir proje olacak. Bizlere detaylı bir şekilde sunum yapan Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Tekerek'e ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Mahçiçek: EXPO 2023 doğa dostu projelerle harmanlanacak

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