Mahalleli 'Ölüm yoluna' isyan etti! 69 kazada 39 kişi hayatını kaybetti
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Mahalleli 'Ölüm yoluna' isyan etti! 69 kazada 39 kişi hayatını kaybetti

02.12.2020 15:42 | Son Güncelleme: 02.12.2020 15:48
Mahalleli 'Ölüm yoluna' isyan etti! 69 kazada 39 kişi hayatını kaybetti

Malatya'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Ali Dağ yaşamını yitirdi. Aynı bölgede 28 yılda meydana gelen 69 ayrı trafik kazasında 39 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, mahalleli yola önlem alınması için valiliğe giderek başvuruda bulundu.

Malatya-Kayseri kara yolunun Akçadağ ilçesine bağlı Kozluca Mahallesi'nin ortasından geçen bölümünde 30 Kasım'da Ahmet E., yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Dağ'a çarptı.

MAHALLELİ VALİLİĞE KADAR GİTTİ

Kazada, Ali Dağ hayatını kaybederken, kazanın ardından mahalleli önce Akçadağ Kaymakamlığı'na, ardından da Malatya Valiliği'ne giderek bölgede önlem alınması için başvuruda bulundu. Bölgede yaşayanlar, yollarının yapılması için daha önceden başvuruda bulunduklarını, bazı bölge esnafının bunu engellediğini, refüj ve demir parmaklık yapılması gerektiğini söyledi.

AYNI YOLDA 69 KAZADA 39 KİŞİ ÖLDÜ

Ali Dağ'ın amcası Mehmet Dağ, yeğenine otomobilin refüjde beklerken çarptığını iddia ederek, yeğeninin 20-30 metre sürüklediğini öne sürdü. Bu arada, aynı bölgede son 28 yılda 69 trafik kazasında 39 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

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