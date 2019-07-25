Mahalleden Arkadaşlar Filmi
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2015 yılında yayımlanan 'Mahalleden Arkadaşlar' kitabından uyarlanan filmin yönetmen koltuğunda, kitabı da kaleme alan Selçuk Aydemir oturuyor.
Yönetmen: Selçuk Aydemir
Senaryo: Selçuk Aydemir
Oyuncular: Nurgül Yeşilçay, Alper Kul
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Mahalleden Arkadaşlar
Yapımcı Firma: TR 40 33 Productions
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 24.01.2020
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Kaynak: InterSinema.com