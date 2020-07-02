Mahallede spor ve sanat var Bursa Büyükşehir Belediyesi maske mesafe ve temizliğin öne çıktığı yeni normalde vatandaşların kalabalık ortamlardan uzak kalması için kültür, sanat ve spor etkinliklerine mahalleye taşıdı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi maske mesafe ve temizliğin öne çıktığı yeni normalde vatandaşların kalabalık ortamlardan uzak kalması için kültür, sanat ve spor etkinliklerine mahalleye taşıdı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Spor Mahallemde' etkinlikleri Beşevler Karafatma Meydanı'nda başladı. Mini golften tenise kadar çeşitli sporları yapma imkanı bulan çocuklar, sosyal mesafe kuralı gözetilerek yapılan etkinlikle keyifli anlar yaşadı. Etkinliklere Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Müzeler Şube Müdürlüğü de atölye çalışmaları ile destek verdi. Boyamadan kil atölyesine ve masal anlatımına kadar birçok farklı etkinliğin yapıldığı uygulama çocuklar kadar yetişkinler tarafından da ilgiyle takip edildi.

Bu arada tiyatro severlere sanatla dolu bir yaz yaşatmayı hedefleyen Şehir Tiyatrosu da 'sanat mahallemde' etkinliğine start verdi. Geleneksel Türk Tiyatrosunun anonim örneklerinden Eskici Abdi adlı orta oyunu metninden derlenen Eskici adlı oyun, Karafatma Meydanı'nda izleyici ile buluştu. İzleyicilerin sosyal mesafe düzenine göre oturduğu oyunun hikayesi kısaca şöyle: "Kavuklu efendi işsizliğine çare ararken, çocukluk arkadaşı Pişekar efendiye rastlar. Pişekar efendi, mahallesindeki eskici Abdi efendinin, kendisine bir yamak aradığını, ona bir yamak bulmasını istediğini Kavuklu efendiye söyler. Artık Kavuklu Efendi ayakkabı, çarık tamircisi olan eskici dükkanında yamak olmuştur. Ortaoyunundaki değişik tiplemelerin çarık tamiri için Kavuklu efendiye gelmesiyle, komik olaylar yaşanır. Klasik orta oyunu hikayeleri gereği, oyun bitiminde çelebi ve zennelerden biri evlenir ve düğün olur. Günay Yunus Güney'in derleyip, yönettiği ve Hakan Onat, Kutlay Akbal, Seçil Girgin Serener, Didem Hun Liman, Tuba Bayram, Nihal Türksever Erten, Deniz Gürsucu, Seçkin Kaymaz, Uğur Serener, Aykan Yılmaz ve Volkan Yıldız'ın rol aldığı oyun izleyiciden tam not aldı. - BURSA

Kaynak: İHA