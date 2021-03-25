Mağfiret ne demek? TDK'ya göre mağfiret nedir?
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Mağfiret ne demek? TDK'ya göre mağfiret nedir?

Haberler.com / Aslı Bayraktar - Haberler | Gündem
Mağfiret ne demek? TDK'ya göre mağfiret nedir?

Mağfiret, günlük hayatımızda sıkça duyduğumuz kelimelerden biridir. Çevremizden, arkadaşlarımızdan duyduğumuz; yazılı kaynaklarda, ayetlerde karşımıza çıkan mağfiret kelimesinin anlamı merak ediliyor. Peki, Mağfiret ne demek? TDK'ya göre mağfiret nedir? Cevabına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Mağfiret, günlük hayatımızda sıkça duyduğumuz kelimelerden biridir. Çevremizden, arkadaşlarımızdan duyduğumuz; yazılı kaynaklarda, ayetlerde karşımıza çıkan mağfiret kelimesinin anlamı merak ediliyor. Peki, Mağfiret ne demek? TDK'ya göre mağfiret nedir? Cevabına haberimizden ulaşabilirsiniz.

MAĞFİRET NE DEMEK? TDK'YA GÖRE MAĞFİRET NEDİR?

Arapça kökenli olan mağfiret kelimesi, TDK' ya göre bağışlama anlamına gelmektedir

Mağfiret kelimesi Kuran-ı Kerim'de de sıkça geçiyor. Mağfiret kelimesinin geçtiği ayetler mevcut. Ayetlerde geçen anlamı ile de "Allah'ın kullarını bağışlaması" anlamına gelir. Buradaki bağışlama, sadece hata yaptıktan sonraki bağışlama anlamında değildir. Bağışlamanın anlamı hem yapılan hatadan öncesini hem de yapılan hatadan sonrasını ifade eden bağışlamadır. Hata öncesindeki bağışlama anlamı yapılacak hatadan dolayı ceza almaktan korunmayı ifade eder.

- Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 15:31:38. #1.15#
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