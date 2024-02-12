Zuhal Olcay, Akzent Theater'de unutulmaz bir gece yaşattı
Akzent Theater'de gerçekleşen festivalin açılış konserinde, Zuhal Olcay unutulmaz bir gece yaşattı. Salonu dolduran yüzlerce müziksever Zuhal Olcay'ı dakikalarca ayakta alkışladı.
Akzent Theater'de gerçekleşen festivalin açılış konserinde, Zuhal Olcay unutulmaz bir gece yaşattı. İlki 2019 yılında yapılan ve o yıl da Zuhal Olcay'ın katıldığı festival kapsamında gerçekleştirilen açılış konseri, Viyana'daki sanatseverlerin ilgisi ile karşılandı.
Salonu dolduran yüzlerce müziksever Zuhal Olcay'ı dakikalarca ayakta alkışladı.