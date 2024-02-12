Zuhal Olcay, Akzent Theater'de unutulmaz bir gece yaşattı

Akzent Theater'de gerçekleşen festivalin açılış konserinde, Zuhal Olcay unutulmaz bir gece yaşattı. İlki 2019 yılında yapılan ve o yıl da Zuhal Olcay'ın katıldığı festival kapsamında gerçekleştirilen açılış konseri, Viyana'daki sanatseverlerin ilgisi ile karşılandı.

Salonu dolduran yüzlerce müziksever Zuhal Olcay'ı dakikalarca ayakta alkışladı.