Zeynep Bastık'tan sahne ortasında nefes kesen oryantal şov
Zeynep Bastık, yaz konserleri kapsamında sahne aldığı Kuşadası'nda binlerce hayranına unutulmaz bir gece yaşattı. Sevilen şarkılarını coşkulu kalabalıkla birlikte seslendiren ünlü şarkıcı, konserin ilerleyen dakikalarında sergilediği oryantal şov ile gecenin en çok konuşulan ismi oldu. Işık efektleri ve dans koreografileriyle güçlenen performans, izleyicilerden büyük alkış aldı.
Dargın', 'Yalan', 'Lan' ve 'Ara' gibi şarkılarıyla tanınan Zeynep Bastık, yaz konserleri kapsamında önceki akşam Kuşadası'nda sahneye çıktı. Konser boyunca dillerden düşmeyen parçalarını binlerce hayranıyla birlikte seslendiren Bastık, sahneye adım attığı andan itibaren yoğun ilgi gördü.
GECENİN EN ÇOK KONUŞULAN ANI
Performansının en dikkat çeken bölümü, ünlü şarkıcının sergilediği oryantal şov oldu. Işık ve dans gösterileriyle desteklenen bu anlar, izleyicilerden büyük alkış topladı. Bastık'ın sahne enerjisi ve dans performansı, konserin en unutulmaz kısmı olarak hafızalara kazındı.
Son olarak "Yatakta Kardiyo" isimli şarkısını çıkaran Bastık, konser boyunca hem yeni hem de eski hit parçalarıyla Kuşadalılara keyifli bir akşam yaşattı.